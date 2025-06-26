Merkez'in rezervleri geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 155 milyar 698 milyon dolara çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı döviz rezervleri belli oldu. Merkez'in toplam rezervleri 158 milyar 288 milyon dolardan 155 milyar 698 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri bir haftada 2 milyar 590 milyon dolar yükseldi.
Altın rezervleri 86 milyar 543 milyon dolardan 85 milyar 1 milyon dolara yükseldi.
Döviz rezervi ise 71 milyar 745 milyon dolardan 70 milyar 697 milyon dolara çıktı.
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