Merkez'in rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı. TCMB'nin verilerine göre döviz rezervleri 187 milyar 432 milyon dolardan 180 milyar 631 milyon dolara düştü.

Böylece rezervlerde 6 milyar 801 milyon dolarlık düşüş yaşandı.

Altın rezervleri 107 milyar 389 milyon dolardan 104 milyar 392 milyon dolara düştü.

Döviz rezervleri 80 milyar 43 milyon dolardan 76 milyar 239 milyon dolara düştü.