Merkez'in rezervleri haftalar sonra arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı döviz rezervleri belli oldu. Merkez'in toplam rezervleri 138 milyar 532 milyon dolardan 144 milyar 343 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın rezervleri 7 hafta sonra artış göstermiş oldu.



TCMB rezervleri bir haftada 5 milyar 811 milyon dolar arttı.

Altın rezervleri 80 milyar 955 milyon dolardan 83 milyar 121 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervi ise 57 milyar 577 milyon dolardan 61 milyar 222 milyon dolara çıktı.