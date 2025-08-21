Merkez'in rezervleri rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı döviz rezervleri belli oldu. Merkez'in toplam rezervleri 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara yükseldi.



TCMB rezervleri bir haftada 2 milyar 145 milyon dolar yükseldi.



Altın rezervleri 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara düştü.



Döviz rezervi ise 87 milyar 607 milyon dolardan 90 milyar 928 milyon dolara çıktı.