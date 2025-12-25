Merkez'in rezervleri rekora yaklaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz rezervlerini artırmayı sürdürüyor. 17 Ekim 2025 tarihinde 198 milyar 442 milyon dolarla rekor kıran rezervler son açıklanan veride 192 milyar 312 milyon dolara yükseldi.

Merkez'in altın rezervleri 112 milyar 903 milyon dolar olurken, döviz rezervleri 79 milyar 409 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.