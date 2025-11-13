Merkez'in rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı. TCMB'nin verilerine göre döviz rezervleri 183 milyar 598 milyon dolardan 185 milyar 47 milyon dolara yükseldi.

Böylece rezervlerde 1 milyar 449 milyar dolarlık yükseliş yaşandı.

Altın rezervleri 103 milyar 215 milyon dolardan 103 milyar 61 milyon dolara düştü.

Döviz rezervleri 80 milyar 383 milyon dolardan 81 milyar 986 milyon dolara yükseldi.