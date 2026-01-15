Merkez'in rezervleri yükseldi

Merkez Bankası kasasındaki döviz rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 189 milyar 90 milyon dolardan 196 milyar 75 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez'in rezervleri 6 milyar 985 milyon dolar artmış oldu.

Altın rezervleri 114 milyar 526 milyon dolardan 116 milyar 728 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervleri ise 74 milyar 564 milyon dolardan 79 milyar 347 milyon dolara yükselmiş oldu.