Merkez'in rezervleri yükselişe geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 155 milyar 339 milyon dolardan 161 milyar 645 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez'in rezervleri 6 milyar 306 milyon dolar artmış oldu.

Altın rezervleri 100 milyar 49 milyon dolardan 103 milyar 229 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervleri ise 55 milyar 290 milyon dolardan 58 milyar 416 milyon dolara yükselmiş oldu.

ABD-İran savaşı sürecinde Merkez'in rezervleri yükselmiş oldu.