Merkez'in rezervleri yükseliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 161 milyar 645 milyon dolardan 170 milyar 915 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez'in rezervleri 9 milyar 270 milyon dolar artmış oldu.

Altın rezervleri 103 milyar 229 milyon dolardan 106 milyar 847 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervleri ise 58 milyar 416 milyon dolardan 64 milyar 68 milyon dolara yükselmiş oldu.

ABD-İran savaşı sürecinde Merkez'in rezervleri yükseliş kaydetmeye başladı.