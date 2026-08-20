Merkez'in rezervleri yüzde 3'e yakın arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 'nın resmi rezerv varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 2,9 artarak 183,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti. Bu hafta döviz varlıkları, yüzde 6,6 artarak 67,4 milyar dolar , altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,9 artarak 108,3 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadeli döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 artarak 120,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, yüzde 0,9 artarak 51,7 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise yüzde 0,5 artarak 69,0 milyar ABD doları oldu.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülükleri 16,5 milyar dolar, altın swapları kaynaklı net alacaklar ise 3,6 milyar dolar olarak belirlendi.