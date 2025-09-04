Merkez'in rezervlerinde rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 176 milyar 327 milyon dolardan 178 milyar 357 milyon dolara yükseldi.



Böylece Merkez'in rezervleri bir haftada 2 milyar 30 milyon dolar artmış oldu.



TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.



Merkez'in altın rezervleri 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 dolara çıktı.



Döviz rezervleri ise 91 milyar 90 milyon dolardan 91 milyar 31 milyon dolara çıktı.