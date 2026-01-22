Merkez'in rezervlerinde rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 196 milyar 75 milyon dolardan 205 milyar 177 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez'in rezervleri 9 milyar 102 milyon dolar artmış oldu ve tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

Altın rezervleri 116 milyar 728 milyon dolardan 121 milyar 22 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervleri ise 79 milyar 347 milyon dolardan 84 milyar 155 milyon dolara yükselmiş oldu.