Merkez'in rezervlerinde rekora ramak kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı döviz rezervleri belli oldu. Merkez'in toplam rezervleri 168 milyar 569 milyon dolardan 171 milyar 848 milyon dolara yükseldi.



TCMB rezervleri bir haftada 3 milyar 279 milyon dolar yükseldi.



Altın rezervleri 84 milyar 692 milyon dolardan 85 milyar 223 milyon dolara çıktı.



Döviz rezervi ise 83 milyar 877 milyon dolardan 86 milyar 625 milyon dolara çıktı.



Merkez Bankası'nın rezervleri 14 Şubat 2025 tarihinde 173 milyar 152 milyon dolarla tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı.