Merkez'in rezervlerinde yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 205 milyar 177 milyon dolardan 215 milyar 177 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez'in rezervleri 10 milyar 437 milyon dolar artmış oldu ve tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

Altın rezervleri 121 milyar 22 milyon dolardan 129 milyar 412 milyon dolara yükseldi.