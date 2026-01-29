Merkez'in rezervlerinde yeni rekor
29.01.2026 14:48
Son Güncelleme: 29.01.2026 15:30
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın rezervleri 215 milyar 177 milyon dolarla tarihi yüksek seviyeye çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 205 milyar 177 milyon dolardan 215 milyar 177 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez'in rezervleri 10 milyar 437 milyon dolar artmış oldu ve tarihi yüksek seviyeye ulaştı.
Altın rezervleri 121 milyar 22 milyon dolardan 129 milyar 412 milyon dolara yükseldi.