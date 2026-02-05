Merkez'in rezervlerinde yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 215 milyar 177 milyon dolardan 218 milyar 158 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez'in rezervleri 2 milyar 981 milyon dolar artmış oldu ve tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

Altın rezervleri 129 milyar 412 milyon dolardan 133 milyar 753 milyon dolara yükseldi.