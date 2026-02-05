Merkez'in rezervlerinde yeni rekor
05.02.2026 14:57
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2,9 milyar dolar arttı.
NTV - Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın rezervleri 218 milyar 158 milyon dolarla tarihi yüksek seviyeye çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 215 milyar 177 milyon dolardan 218 milyar 158 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez'in rezervleri 2 milyar 981 milyon dolar artmış oldu ve tarihi yüksek seviyeye ulaştı.
Altın rezervleri 129 milyar 412 milyon dolardan 133 milyar 753 milyon dolara yükseldi.