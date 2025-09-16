Mersin ve Adana'dan petrol mü çıkacak? TPAO harekete geçti

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama ve çıkarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kapsamında gerçekleştirilen arama faaliyetleri kapsamında Türk Karasuları içinde yer alan Akdeniz'de Mersin ve Adana açıklarında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bazı müracaatlarda bulundu.



TPAO 033-c, 033-d, 034-d, P34-a1, a2, a3 paftalarında petrol arama ruhsatı almak için başvurularını tamamladı.



Önümüzdeki günlerde milli petrol arama gemilerinin bölgeye intikal edip arama çalışmalarına başlaması bekleniyor.