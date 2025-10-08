Mersin'de fiyat denetimi:  433 bin 742 lira ceza kesildi

Mersin'de, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere 433 bin 742 lira ceza uygulandı.



Valiliğin açıklamasına göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.



Ekipler, 908 işletmede fiyat etiketi, haksız fiyat artışı ve kasa-raf uyuşmazlığı konularında 59 bin 609 ürünü inceledi.



Denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen işletmelere 433 bin 742 lira ceza verildi.​​​​​​​