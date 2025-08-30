Mersin’de "Halk Kart" ödemeleri yatırıldı

Vatandaş ve esnafın zor zamanlarında yanlarında olmaya devam ettiği bildirilen Büyükşehir Belediyesinin, 'Halk Kart’ın Ağustos ayı ödemelerini gerçekleştirdi. Ağustos ayında toplam 7 bin 192 kişi Halk Kart’tan faydalandı.

Bu kapsamda 3 bin 918 kişinin hesabına 750 lira, 3 bin 274 kişinin hesabına ise 1250 lira yatırıldı. Böylece Ağustos ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına toplam 7 milyon 31 bin lira aktarıldığı bildirildi.