Meşhur markanın adını kullanıyordu: Börekten kıyma dışında her şey çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.



Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 762'ye yükseldi.



Son yapılan denetimlerde ünlü bir markanın adının başına "meşhur" kelimesi ekleyerek kullanan "Meşhur Sarıyer Börekçisi" adındaki börekçilerin birinden de numuneler alındı.

Ataşehir merkezli, Kağıthane dahil toplamda iki şubesi bulunan ve 2023 yılında kurulan, dükkanının adını Meşhur Sarıyer Börekçisi olarak yazan Menaz Un Mamülleri'nde çiğ börek harcı incelendi ve içinden kıyma yerine kanatlı eti ve tavuk taşlığı çıktı.

