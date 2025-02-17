Meslek lisesi mezunlarına 28 bin 736 TL cep harçlığı: İşbaşı Eğitim Programı nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından çep harçlığı uygulamasıyla ilgili ayrıntıları duyurdu. İstihdamın desteklenmesi için getirilen "İş Başı Eğitim Programları"nda meslek liselilere tanınan ayrıcalıkları anlatan Bakan Işıkhan, "Meslek lisesi mezunlarının "Aktif İşgücü Programları"ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağlıyoruz." açıklamasında bulundu. İş Başı Eğitim Programları'na katılanlara 22 bin 104 TL cep harçlığı verildiğini belirten Işıkhan, bu rakamın meslek lisesi mezunu olanlara yüzde 30 daha fazla ödendiğini belirtti. Meslek lisesi mezunlarına ödenen tutarın 28 bin 736 TL olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu alanda hem işgücü piyasamızın ihtiyaçlarına göre şekillenen politikalarımızı sürdürecek hem de mezunlarımızı maddi açıdan destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir.



İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları



İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,

Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.





Ayrıca düzenlenen mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilmekte olup kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemeyecektir.





İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi



Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.



Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır.



Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay olarak uygulanmaktadır.



Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerinden az olmamak kaydıyla program düzenlenmektedir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saat ve günlük 240 günü geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.