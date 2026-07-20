Meta davalık oldu, Instagram bağımlılığı mahkemeye taşınıyor

Instagram'ın gençlerde ruh sağlığı krizine neden olduğu yönündeki eyalet iddiaları nedeniyle Pazartesi günü Tennessee'de yargılanacak olan Meta şirketinin yetkililerinden biri, şirketin sosyal medya platformlarının kasıtlı olarak bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddialarını test edecek olan önümüzdeki haftalardaki birçok davadan birinde yer alacak.

Tennessee eyaleti, şirketi, gençleri bağımlılık yapıcı kullanıma yönlendiren bir ürünü kasıtlı olarak tasarlayarak ve ürünün güvenliği konusunda kamuoyunu yanıltarak eyaletin tüketiciyi koruma yasasını ihlal etmekle suçluyor.

Başsavcı Jonathan Skrmetti tarafından açılan davada, Meta'nın Instagram'ın gençlere zarar verebileceğini gösteren kapsamlı iç araştırmaları açıklamadığı ve kullanıcıları uyarmadan tehlikeli olduğunu bildiği özellikleri sunmaya devam ettiği iddia ediliyor.

Devlet, Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in, şirketin çalışanlarından bazıları tarafından gençler üzerinde olumsuz etkiler bulan araştırmalar konusunda defalarca uyarıldığını, ancak bu zararları en aza indirme çabalarını finanse etmeyi reddettiğini ve platformlardaki zararlı içerik miktarı hakkında yanıltıcı kamuoyu açıklamaları yaptığını iddia ediyor.

Skrmetti, devletin gençlerin ruh sağlığına zararlı olduğunu söylediği platformun bazı yönlerini değiştirmesi için Instagram'a mali ceza ve mahkeme emri verilmesini talep ediyor. Dava , otomatik oynatma, Instagram'ın Reels videoları, bildirimler ve içeriğin belirli bir süre sonra kaybolmasına neden olan tasarımlar gibi özelliklere odaklanıyor.

Meta'nın sözcülerinden biri Cuma günü yaptığı açıklamada, şirketin halihazırda her gün sosyal medyayı kullanan yüz binlerce Tennessee'li genci korumak için yerleşik kontrolleri olduğunu belirtti.

Meta'nın sözcüsü "Bunu güvenli bir ortamda yapmalarını istiyoruz, bu yüzden on yıldır gençler için güvenli, yaşlarına uygun varsayılan davranışlar geliştirmenin yanı sıra ebeveynlerin aileleri için doğru sınırları belirlemelerine yardımcı olacak basit araçlar oluşturuyoruz." diyerek açıklamalarını sürdürdü.

Sosyal medya devi, devletin zarar iddialarının, kullanıcılarının Instagram'da yayınladığı içeriklere dayandığını ve İletişim Ahlakı Yasası'nın 230. maddesinin şirketi üçüncü taraf içeriklerinden kaynaklanan sorumluluktan koruduğunu savundu.

ÜST ÜSTE GELEN DURUŞMALAR

Davanın ilk aşaması için jüri seçimi Pazartesi günü Nashville'de başlayacak. Jüri, duruşma sonucunda Meta'nın Tennessee yasasını ihlal edip etmediğine karar verecek. Eğer jüri ihlal ettiğine karar verirse, dava ikinci aşamaya geçecek ve hakim para cezaları ile Instagram'daki olası değişiklikleri değerlendirecek. Tennessee'nin tüketiciyi koruma yasası, her ihlal için 1.000 dolara kadar para cezası öngörüyor.

Yedi hafta sürmesi planlanan dava, şirketin hem eyalet hem de federal mahkemelerde benzer iddialarla ilgili binlerce davayla karşı karşıya olduğu bu dönemde, Kaliforniya'daki mahkemelerde şirket aleyhine görülen en az iki davayla aynı zamana denk gelecek.

ABD'deki neredeyse her eyalet, Meta'nın platformlarının çocuklar üzerindeki iddia edilen etkisi nedeniyle şirkete karşı dava açtı. Şirketin çocuklardan toplanan verileri koruyan federal yasayı ihlal ettiği iddiasıyla 29 eyalet tarafından açılan davalar ve Kaliforniya, Colorado, Kentucky ve New Jersey'den gelen ek eyalet yasası iddiaları, 18 Ağustos'ta Kaliforniya'daki federal mahkemede görülecek.

Öte yandan, Meta ve diğer sosyal medya şirketleri, hem eyalet hem de federal mahkemelerde hem bireyler hem de okullar tarafından açılan binlerce davayla karşı karşıya.

Meta ve Snapchat'in ana şirketi Snap Inc. aleyhine açılan dava, Florida eyaletinden RKC olarak bilinen 15 yaşındaki bir çocuğun sosyal medyanın ruh sağlığına zarar verdiğini iddia ettiği davayla ilgili duruşmanın 27 Temmuz'da başlaması planlanıyor.

Şirketler, bu davalardaki iddiaları genel olarak reddederek, çocukları korumayı amaçladıklarını ve kullanıcıları tarafından yayınlanan içeriklere dayalı iddialardan sorumlu tutulmamaları gerektiğini savundular.

İKİNCİ EYALET DURUŞMASI

Tennessee'deki dava, bir eyaletin Meta'ya yönelik hukuki iddialarını test edecek ikinci dava olma özelliğini taşıyor.

New Mexico'nun şirkete karşı açtığı dava bu yılın başlarında yargılamaya gitti ve jüri, şirketin Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarının güvenliği konusunda tüketicileri yanılttığına karar vererek eyalete 375 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Hakim, New Mexico'nun, şirketin kamu düzenini bozduğu iddiasıyla ilgili ayrı bir duruşma da yaptı, şimdi ise şirketin değişiklikler yapmasını ve zararları gidermek için ek tazminat ödeyip ödemeyeceklerine karar verecek.