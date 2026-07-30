Meta hisseleri düştü, Mark Zuckerberg'in maliyetli vizyonu geri tepti

Sosyal medya platformu Meta 'nın hisseleri, zayıf finansal sonuçlar ve artan giderler nedeniyle Çarşamba günü yüzde 7,5 düştü. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ise şirketi yapay zeka sektöründe önde gelen bir oyuncu haline getirme yönündeki maliyetli çabalarını savundu.

Finanacial Times 'in haberine göre, sosyal medya grubu, mevcut çeyrekte 61 milyar ile 64 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini öngörürken bu tutarın orta noktası, Wall Street'in 63,1 milyar dolarlık beklentisinin altında kaldı. Meta'nın ikinci çeyrekteki satışları analistlerin tahminlerinden az da olsa daha iyiydi, ancak maliyetleri ve giderleri yüzde 55 artarak 42 milyar dolara yükseldi.

Haziran sonuna kadar olan üç aylık dönemde serbest nakit akışı, yapay zeka altyapısına yapılan devasa harcamalar nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 91 azalarak 8,5 milyar dolardan 784 milyon dolara düştü.

Hisse senedi, piyasa kapanışından sonraki işlemlerde düşüş göstererek şirketin piyasa değerinden 100 milyar dolardan fazla silmesi bekleniyor; zira zayıf kazançlar, yatırımcıların Zuckerberg'in yapay zekâya yaptığı harcamaların karşılığını verip vermeyeceği konusundaki endişelerini vurguladı.

OTONOM AJANLARIN PAZAR POTANSİYELİ

Şirketin CEO'su, Çarşamba günü analistlere yaptığı açıklamada, Meta'nın yapay zekaya yaptıkları yatırımların temel işlerinin her önemli bölümünü hızlandırdığı bir noktada olduğunu belirterek, reklam ve içerik öneri sistemlerindeki iyileşmelere dikkat çekti.

Zuckerberg, kullanıcılara sağlık , hobiler, kişisel finans veya kariyer hedefleri gibi konularda yardımcı olmak üzere, 7/24 otonom olarak görevleri yerine getirebilen gelişmiş yapay zeka "ajanları" sunmaya odaklanan bir vizyon ortaya koydu.

Mayıs ayında Financial Times tarafından ilk kez duyurulan açıklamasına göre Zuckerberg, tüketicilere yönelik kişiselleştirilmiş ajanların önümüzdeki aylarda ve yıllarda ürün ile gelir kaynaklarının bir sonraki dalgasının temeli işlevi görerek son derece önemli ve devasa bir pazar olacağını belirtti.

Ayrıca, işletmelere kodlama ve gelişmiş müşteri hizmetleri temsilcileri gibi ürünler satma fırsatlarından da bahseden ZUckerberg, Meta üzerinde tüm bir işletmenin kurulmasına ve yönetimine yardımcı olabilecek, hazır bir iş çözümü oluşturmak istediğini de sözlerine ekledi.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR

Meta, veri merkezlerinden oluşan bir filo kurmak ve en iyi yapay zeka uzmanlarını işe almak için milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Nisan ayında şirket, 2026 yılı için sermaye harcaması tahminini daha önce 115 milyar ile 135 milyar dolar aralığından 125 milyar ile 145 milyar dolar arasına yükseltti.

Grup Çarşamba günü yıllık aralığı 130 milyar dolar ile 145 milyar dolar arasına daralttı. Açıklamada, ikinci çeyrekteki sermaye harcamalarının yaklaşık 31 milyar dolar olduğu belirtildi.

Meta ayrıca, ikinci çeyrekte kaydedilen yasal işlemlerle ilgili 2,4 milyar dolarlık giderleri gerekçe göstererek, gider beklentisinin alt sınırını yukarı çekti ve 2026 yılı toplam giderlerinin artık 165 milyar ile 169 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor.

Zuckerberg, analistlerle yaptığı görüşmede, Meta'nın işlem gücünün önemli bir kısmının kendi modellerini ve ürünlerini çalıştırmak için kullanılmasını beklediğini söyledi.

Ancak, veri merkezi kapasitesini doğrudan satma fırsatının da bulunduğunu belirten yetkili, Meta'nın ödedikleri fiyatın çok üzerinde bir primle birçok işlem gücü teklifi aldığını sözlerine ekledi.

MALİYETİ GETİRİSİNDEN FAZLA

Meta, şu anda Amazon ve Google gibi bulut bilişim şirketlerinin hakim olduğu bir pazara girmek amacıyla, yapay zeka laboratuvarı Anthropic'e 10 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir anlaşmayla bilgi işlem gücünü kiralamak için ön görüşmeler yapıyor.

Forrester araştırma direktörü Mike Proulx, “Meta, yapay zeka altyapısının artık stratejik bir varlık olduğuna inanıyor, ancak maliyeti getirisinden daha hızlı artıyor” dedi.

Proulx, “Bu çeyrekte elde ettiği nakitin neredeyse tamamı yapay zeka altyapı harcamalarına gitti. Yatırımcılar şimdi Meta'nın artan yapay zeka girişimlerinin şirket çeşitlendirmesi mi yoksa dikkat dağıtıcı bir unsur mu olduğuna karar vermek zorunda.” diye de ekledi.

Büyük dil modelleri Llama'nın geçen yıl, OpenAI, Anthropic ve Google'ın gerisinde kalmasından bu yana, Meta'nın yapay zeka alanındaki ilerlemesi yoğun bir şekilde inceleniyor.

Buna karşılık Zuckerberg, Meta'nın yapay zeka yaklaşımını tamamen yeniden şekillendirdi ve Scale AI'nin kurucusu Alexandr Wang liderliğindeki yeni bir ekip olan TBD Lab'e yüz milyonlarca dolar harcayarak en önde gelen dehaları bünyesine kattı.

MADDİ KAYIPLAR DEVAM EDEBİLİR

Son aylarda TBD, umut vadeden bir model olarak değerlendirilen yeni Muse Spark'ın çeşitli versiyonlarını piyasaya sürdü.

Ancak, yapılan büyük harcamalara rağmen, modelleri bazı kabiliyetler açısından OpenAI ve Google gibi rakiplerinin gerisinde kalmaya devam ediyor.

Zuckerberg, Karpuz kod adlı bir model de dahil olmak üzere gelecekteki sürümlerin sınırları zorlayacağını umuyor. Bu arada Meta, daha gelişmiş özellikler veya karmaşık yapay zeka görevleri için abonelikler gibi uygulamalar genelinde yeni para kazanma stratejilerini test etmeye başladı.

Net gelir, yasal işlemler ve kıdem tazminatlarıyla ilgili tek seferlik maliyetler nedeniyle yüzde 14 azalarak 15,8 milyar dolara gerilemesinin ardından analistlerin 18,5 milyar dolarlık tahmininin oldukça altında kaldı. Zuckerberg, bu yılın başlarında iş gücünü yaklaşık yüzde 10 oranında azaltmıştı.

Şirket, çeşitli pazarlarda uygulamalarındaki gençlerin güvenliği konusunda incelemeyle karşı karşıya kaldığını ve bu yıl ABD'de sosyal medyanın gençlere verdiği zararla ilgili çok sayıda dava açıldığını ve bu durumun nihayetinde maddi kayıplara yol açabileceğini kabul etti.