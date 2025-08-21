Meta işe alımları durdurdu

Meta, yapay zeka işe bölümünde alımları dondurma kararı aldı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Meta Platforms, 50'den fazla araştırmacı ve mühendisi işe aldıktan sonra bölümündeki işe alımları askıya aldı.

Meta sözcüsü ise, "Burada olan şey sadece temel bir organizasyonel planlamadır: Yeni süper zeka çabalarımız için personeli işe aldıktan ve yıllık bütçe ve planlama çalışmalarını yürüttükten sonra sağlam bir yapı oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

