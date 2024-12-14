Metal işçilerinin grevine 2 ay erteleme

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grev kararı, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü için 60 gün süreyle ertelendi. Grevin ertelenmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.



Karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındı.



Metal iş kolundaki 4 şirket ile yaptığı zam pazarlığı tıkanmış, işçi tarafı grev kararı almıştı.



Sendika, Hitachi Energy, Grid Solutions ve Arıtaş Kriyojenik fabrikalarında grev kararı almıştı. Schneider Elektrik'te de greve gidilmesi bekleniyordu.

Zam görüşmelerinde işverenlerin yüzde 40'lık üçüncü zam teklifi de reddilmişti.