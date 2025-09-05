Metal işçilerinin sözleşme süreci başladı

140 bin metal işçisinin toplu iş sözleşmesi süreci başlıyor.



İşçiler, toplu sözleşme döneminin ilk 6 ayı için yüzde 38,97 zam istiyor.



Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ, Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla taleplerini açıkladı.



35.2 ZAM TALEBİ



Altundağ "Ağustos saat ücretlerine 1 eylülden itibaren ilk 6 ay için yüzde 20 zam talep ediyoruz. Zam uygulandıktan sonra da atlik ücretlere seyyanen 35 lira daha zam talep ediyoruz.

Böylece üyelerimizin saat ücretlerine ilk 6 ay için ortalama 35.2 zam talep etmiş oluyoruz." diye konuştu.



Türk Metal Genel Başkanı; ikinci 6 aylık dönem için enflasyon, üçüncü denim için enflasyon + yüzde 3 ve dördüncü altı aylık dönem için de enflasyon oranında zam talep ettiklerini aktardı.



Altundağ, sosyal haklarda da yıllık yüzde 65 artış talep ettiklerini duyurdu.



30 GÜN İÇİNDE MÜZAKERE MASASI



Sendika, yasaya göre; 30 gün içinde taleplerini içeren taslağı işveren tarafına teslim edecek.



İşveren tarafı ise; teslim aldıktan sonra 30 gün içinde işçi tarafını davet edecek ve müzakere masası kurulacak.



Sözleşme ile otomotiv, demir, çelik, elektronik ve beyaz eşya gibi sektörlerde faaliyet gösteren 450'den fazla iş yerinde uygulanacak zam oranı belirlenecek.

