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Metalde toplu sözleşme masasından anlaşma çıkmadı

Yaklaşık 140 bin çalışanı ilgilendiren metal sektörü toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar yine anlaşamadı. MESS'in ilk altı ay için zam teklifini yüzde 60'a yükselttiği bildirildi. Sendikalar ise zam teklifini yetersiz buldu.

Metalde toplu sözleşme masasından anlaşma çıkmadı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 235 şirket, 450’den fazla işyerini kapsayan Türkiye'nin özel sektördeki en büyük toplu sözleşmesinde taraflar bir kez daha uzlaşamadı.

MESS, bugün yapılan toplantıda 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere teklifini ilk altı ay için yüzde 50'den yüzde 60'a yükseltti. Sosyal haklara yapılan zam teklifi ise ilk yıl için yüzde 80'den 85'e çıkartıldı.

Türk Metal'den görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada "Heyetimiz gerek kazanılmış haklarımızı geriye götürmek isteyen işveren taleplerinin devam etmesini kabul etmeyerek, gerekse yapılan zam tekliflerinin yetersiz olduğunu ifade ederek, yapılan teklifi kabul etmemiş ve görüşmeyi sonlandırmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Birleşik Metal-İş ise "Bu teklif, metal işçilerinin reel ücret kayıplarını gidermekten uzaktır. Sendikamızın, metal işçilerinin talep ve beklentisine yanıt vermekten uzak bu teklifini kabul edemeyeceği açıktır. Yönetim Kurulumuz, arabulucu raporunun sendikamıza ulaşmasından sonra grev kararlarını en kısa sürede alacaktır." açıklamasında bulundu.

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