Metalde zam pazarlığı çıkmaza girdi

Metal iş kolundaki 4 fabrikada toplu iş sözleşmesi için görüşmeler tıkandı. İşçi sendikası, işveren sendikasının 3'üncü teklifini de kabul etmedi.



Açıklama, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası tarafından yazılı olarak yapıldı.



İlk teklifin yüzde 18,3, ikinci teklifin yüzde 36,5, üçüncü teklifin ise yüzde 40 olduğu belirtildi. Bu tekliflerin ilk 6 ay için geçerli olduğu vurgulandı.



İşçi tarafının ise yüzde 126 oranında ücret artışı talep ettiği dile getirildi. Yan haklarla birlikte 1 yıllık toplam artış talebinin yüzde 250'leri bulduğu ifade edildi.



Anlaşmazlık sonrası Hitachi Energy'de grev kararı alındı. Arıtaş Kriyojenik, Grid Solutions ve Schneider Elektrik'te de önümüzdeki günlerde greve gidilmesi bekleniyor.