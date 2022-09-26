Metaverse'de hedef 5 trilyon dolar

İnternet gibi, üzerinde çalışabileceğimiz, yaşayabileceğimiz, bağlantı kurabileceğimiz ve işbirliği yapabileceğimiz bir sonraki platform olan metaverse katlanarak büyüyor. 2021’de küresel ölçekte 57 milyar dolarlık yatırımın yapıldığı metaverse teknolojilerinin ve altyapılarının, 2022’nin ilk 5 ayında 120 milyar dolardan fazla yatırım aldığı görülüyor.



Küresel ölçekte 3 bin 400’den fazla tüketici ve 450 üst düzey liderle yapılan anket çalışmasının sonuçlarının değerlendirildiği “Metaverse’de Değer Yaratmak” raporu, McKinsey uzmanlarının sektörel bazda analizlerini ve öngörülerini içeriyor.

Raporda; 1978 yılında ilk çok oyunculu ve gerçek zamanlı sanal oyun olan MUD1’in ortaya çıkmasıyla başlatılan metaverse tarihinin önemli kilometre taşları ortaya konuyor. Sanal dünyada gerçek bir iş olarak tanımlanan metaverse’de değer yaratmak için dikkat edilmesi gerekenlerin paylaşıldığı raporda; tüketicileri, nelerin heyecanlandırdığının yanı sıra genel olarak şirketlerin başarılı uygulama alanları de ele alınıyor.

HER ŞEY ÇOKLU EVRENE TAŞINABİLİR



Raporda Metaverse; farklı dünyaları ve toplulukları birbirine bağlayan sürükleyici bir sanal ortam olarak tanımlanıyor. Alternatif para birimlerini kullanarak ticaretin yapılabileceği, artırılmış gerçekliğin birçok alanda kullanılacağı Metaverse’ün, daha birçok şeyi kapsayacağı ve çok büyük olacağı vurgulanıyor. Günümüzde şirketler de tüketiciler de ilk Metaverse deneyimlerini yaşıyor; sosyalleşmeden ticarete, spordan sanal öğrenmeye kadar her türlü günlük faaliyetini bu çoklu evrene taşıyabiliyor.



Ankete katılan tüketicilerin üçte 2'si, özellikle insanlarla bağlantı kurma ve uzaktaki iş arkadaşlarıyla işbirliği yapma süreçlerinde Metaverse’ü kullanmaktan heyecan duyduklarını belirtiyor. Anket sonuçları, metaverse’de aktif olan tüketicilerin yüzde 79’unun burada satın alma işlemi gerçekleştirdiğini gösteriyor.

OLUMLU ETKİ YARATACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Araştırma çerçevesinde görüşülen 450 üst düzey yöneticinin yüzde 95’i Metaverse'ün endüstrileri üzerinde olumlu bir etkisi olacağını belirtiyor.



Yaklaşık üçte 1'i de endüstrilerinin işleyişinde önemli bir değişiklik yaratacağını düşünüyor. Önümüzdeki beş yıl içinde kurumsal gelirin yüzde 15'inden fazlasının metaverse üzerinden geleceğine inananların oranı yüzde 25’i buluyor. Son dönemde büyük ivme yakalayan metaverse, McKinsey uzmanları tarafından 4 ana başlık altında 10 katmana ayrılıyor. Bu başlıklardan içerik ve deneyimin altında; içerik, uygulamalar ve sanal dünyalar katmanları yer alıyor.



Platformlar başlığında da 3D geliştirme platformlarıyla birlikte erişim ve keşif katmanları bulunuyor. Metaverse için kullanılan tüm cihazlar, işletim sistemleri ve aksesuarlarla birlikte meta veri deposu için kullanılan bulut çözümleri başta olmak üzere yarı iletkenler ve ağlar gibi altyapı sistemleri de altyapı ve donanım başlığı altına giriyor. Son başlık olan kolaylaştırıcılar da güvenlik, kimlik ve veri yönetimi, gizlilik ve içerik denetleme platformları olarak sayılıyor.



Ayrıca dijital kimliği, avatarları ve sosyal grafikleri yöneten platformların yanı sıra ödemelerin yapıldığı platformlar da bu başlık altında onuncu katman olarak paylaşılıyor.