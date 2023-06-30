Zuckerberg'in yatırım tavsiyesi zarar ettirdi

Metaverse evreninde geçen yıl yatırımcıların yüksek talep gösterdiği arsalar bu yıl büyük bir değer kaybı yaşadı.

Çıktığı dönemde ortalama 300 lira olan bir arsanın fiyatı 40 liraya kadar düştü.

Metaverse için herhangi bir hukuki düzenleme de bulunmuyor. Dolayısıyla sanal arsa alıp zararda olanlar için kesinleşmiş bir çözüm yolu da yok.

Bu nedenle bilişim hukukçuları, sanal ortamlarda bu tür alışveriş yapılırken dikkat edilmesini öneriyor.

"SİZ KÜÇÜK OYUNCUSUNUZ"



Bilişim Uzmanı Tolga Mırmırık, çok sayıda kişinin kredi çekerek sisteme girdiğini ve zarar ettiğini söyledi.



Sadece ufak bir kesimin kar ettiğini söyleyen Mırmırık, "Kesinlikle bu işin büyük pasta dilimini yiyenin elindesiniz. Kontrol onlarda, siz küçük oyuncusunuz bunu kabul etmek gerekiyor." dedi.