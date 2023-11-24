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Mevduat faizi 20 yılın zirvesinde

Faiz artışları bankaların mevduat faizine yansıyor. Mevduat faizi  yüzde 46'yı aşarak 20 yılın zirvesine çıktı.

Mevduat faizi 20 yılın zirvesinde

Mevduat faizlerinde artış devam ediyor.

verilerine göre, 1-3 ay arası vadeli mevduatta ortalama faiz yüzde 46'yı aştı.

oranı 2003 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi. Geçen yıl mevduat faizi yüzde 16'ye kadar gerilemişti.

Faiz oranlarındaki artış mevduat hacmine de yansıyor. Hacim 354 milyar lira artışla 14 trilyon 715 milyar liraya çıktı.

Merkez Bankası kasım ayı olağan toplantıında politika faizini 5 puan artışla yüzde 40'a çıkarmıştı.

Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı

Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı

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