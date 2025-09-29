Mevduat faizi iki yılın en düşüğünde

Mevduat faizleri gerilemeye devam ediyor.



Merkez Bankası, 24 Temmuz'dan bu yana politika faizini 5,5 puan indirdi.



Türk Lirası cinsinden mevduat faizleri ise o tarihten bu yana 7 puan geriledi.

2023'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE



19 Eylül haftasında 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 49,49'a indi. Bu aynı zamanda 2023 aralık ayından bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.



24 Temmuz öncesinde mevduat faizleri yüzde 56,66 seviyesindeydi.



Yurt içinde tasarruf sahiplerinin mevduata ilgisi hala yüksek. Bankalardaki Türk Lirası mevduat büyüklüğü 14 trilyon liranın üzerinde.



Mevduatta 3 aya kadar vadelinin payı yüzde ise 72.5’ten 88’e yükseldi.