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Mevduat faizi yüzde 52'yi aştı

Türk Lirası vadeli mevduat faizi artmaya devam ediyor. Geçen hafta ortalama faiz yüzde 52'nin üzerine çıktı.

Mevduat faizi yüzde 52'yi aştı

Merkez Bankası, bankaların mevduat faizlerine verdiği ortalama oranlarını yayımladı.

1-3 ay arası mevduata verilen faiz yıllık yüzde 52,17'ye çıktı. Bankalar 1 aya kadar vadeli mevduata ortalama yıllık yüzde 42,17 faiz verirken, bu oran 6 aylık mevduatlar için yüzde 49,63 olarak kaydedildi.

En düşük oran ise 1 yıllık mevduatta 1 yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde 40,02 seviyesinde.

Bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı mevduattan gelen müşterilerine daha fazla faiz imkanı sunuyor. Bu faiz oranları da ortalama oranı yükseltiyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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