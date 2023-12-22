Mevduat faizi yüzde 52'yi aştı

Merkez Bankası, bankaların mevduat faizlerine verdiği ortalama faiz oranlarını yayımladı.



1-3 ay arası mevduata verilen faiz yıllık yüzde 52,17'ye çıktı. Bankalar 1 aya kadar vadeli mevduata ortalama yıllık yüzde 42,17 faiz verirken, bu oran 6 aylık mevduatlar için yüzde 49,63 olarak kaydedildi.



En düşük oran ise 1 yıllık mevduatta 1 yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde 40,02 seviyesinde.



Bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı mevduattan gelen müşterilerine daha fazla faiz imkanı sunuyor. Bu faiz oranları da ortalama oranı yükseltiyor.



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