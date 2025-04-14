Mevduat faizinde yüzde 50 dönemi geri geldi

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımlarının ardından mevduat faizlerinde yükseliş sürdü.



Faiz indirim döngüsünün başlamasıyla birlikte yüzde 45'in altına inen mevduat faizlerinde, yeniden yüzde 50 görülmeye başladı. Bu oran bankaların yeni müşterilere sunduğu kampanyalarda yer aldı.



Kısa vadeli mevduat tekliflerinin ağırlıklı olarak ise yüzde 45-47,5 aralığında yer aldığı görüldü.



FAİZDE KARAR HAFTASI



Yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.



TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.



MEVDUAT FAİZLERİ NEDEN YÜKSELDİ?



TCMB, martta takvim dışı toplanarak faiz koridorunda güncelleme yapmıştı. Banka, piyasadaki ani hareketlerin enflasyon üzerindeki etkisini azaltmak için gecelik borç verme faiz oranını 2 puan artırarak yüzde 46’ya yükseltti.



Piyasanın politika faizinin üzerinde fonlanmaya başlaması, mevduat faizlerinde de yükselişi beraberinde getirdi.



500 BİN LİRA NE KADAR KAZANDIRIR?



Anapara: 500 bin lira

Vade: 32 gün

Faiz oranı: Yüzde 50

Vade sonu tutar: 518 bin 630 lira

Net kazanç: 18 bin 630 lira



1 MİLYON LİRA NE KADAR KAZANDIRIR?



Anapara: 1 milyon TL

Vade: 32 gün

Faiz oranı: Yüzde 50

Vade sonu tutar: 1 milyon 37 bin 260 lira

Net getiri: 37 bin 260 TL