Mevduat faizleri yükselişe geçti: 1 milyon liranın getirisi ne kadar?
Piyasadaki hareketlilik mevduat faizlerini etkiledi. Bankaların mevduat faizi teklifleri yükselişe geçti. İşte mevduat faizlerinde son durum...
Piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından mevduat faizlerinde ibre tersine döndü.
Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle yönünü aşağıya çeviren mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle yükselişe başladı.
Bankaların mevduata uyguladığı faiz oranları, yüzde 42,5 olan politika faizinin üzerine çıktı.
Kısa vadeli mevduatlarda faiz yeniden yüzde 45-48 aralığına yükseldi. Geçen hafta 32 gün vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 42,5 olarak uygulanıyordu.
TCMB, Türk Lirası'nı desteklemek için gecelik borç verme faiz oranını 2 puan artırarak yüzde 46’ya yükseltmişti.
Ayrıca Bloomberg'de yer alan habere göre ekonomi yönetiminin mevduata stopaj indirimini yeniden gündemine aldığı belirtiliyor.
100 BİN LİRANIN GETİRİSİ
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Mevduat oranı: Yüzde 48
Mevduat vadesi: 32 gün
Vade sonu getiri: 3 bin 577 lira
1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ
Mevduat tutarı: 1 milyon lira
Mevduat oranı: Yüzde 48
Mevduat vadesi: 32 gün
Vade sonu getiri: 35 bin 770 lira
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