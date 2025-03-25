Mevduat faizleri yükselişe geçti: 1 milyon liranın getirisi ne kadar?

Piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından mevduat faizlerinde ibre tersine döndü.



Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle yönünü aşağıya çeviren mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle yükselişe başladı.



Bankaların mevduata uyguladığı faiz oranları, yüzde 42,5 olan politika faizinin üzerine çıktı.



Kısa vadeli mevduatlarda faiz yeniden yüzde 45-48 aralığına yükseldi. Geçen hafta 32 gün vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 42,5 olarak uygulanıyordu.



TCMB, Türk Lirası'nı desteklemek için gecelik borç verme faiz oranını 2 puan artırarak yüzde 46’ya yükseltmişti.



Ayrıca Bloomberg'de yer alan habere göre ekonomi yönetiminin mevduata stopaj indirimini yeniden gündemine aldığı belirtiliyor.



100 BİN LİRANIN GETİRİSİ



Mevduat tutarı: 100 bin lira

Mevduat oranı: Yüzde 48

Mevduat vadesi: 32 gün

Vade sonu getiri: 3 bin 577 lira



1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ



Mevduat tutarı: 1 milyon lira

Mevduat oranı: Yüzde 48

Mevduat vadesi: 32 gün

Vade sonu getiri: 35 bin 770 lira