Mevduat faizlerinde sert düşüş
Merkez Bankası son iki toplantısında 5 puan faiz indirdi. Politika faizi yüzde 50'den yüzde 45'e geriledi. Mevduat faizinde de aynı oranda gerileme yaşandı. Uzun vadeli mevduatlarda ise düşüş 10 puanı buldu.
Haber: Uğurcan Gökçen
Merkez Bankası faiz indirim sürecini 26 Aralık'ta başlattı. Geçen ay faiz 22 ay sonra ilk kez düşürüldü, indirimler yeni yılda da devam etti.
Banka, perşembe günü faizi 250 baz puan indirdi. Böylece politika faizi bir ayda yüzde 50'den yüzde 45'e geriledi.
Faiz adımları mevduat faizine yansıyor. Merkez Bankası verilerine göre 3 aylık mevduat hesaplarında faiz oranı ortalaması 20 Aralık'ta yüzde 59,44'tü. Söz konusu rakam, 17 Ocak'ta yüzde 54,98'e indi.
Hesaplama basit değil, bileşik faiz üzerinden yapılıyor. Bu nedenle faiz oranı, bankaların sunduğu mevduat faizinden daha yüksek...
KREDİ FAİZLERİ NE ZAMAN DÜŞECEK?
Ekonomistler, faiz indirimlerinin marttan sonra kredi faizlerinde özellikle ticari faizlere yansıyacağını belirtti.
Öte yandan aynı tarihlerde bir aylık mevduatta 2,5 puan, 6 aylık mevduatta 10 puan, 1 yıl ve daha uzun süreli mevduatta 8 puan düşüş yaşandı.
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