Mevduat faizlerinde sert düşüş

Haber: Uğurcan Gökçen



Merkez Bankası faiz indirim sürecini 26 Aralık'ta başlattı. Geçen ay faiz 22 ay sonra ilk kez düşürüldü, indirimler yeni yılda da devam etti.



Banka, perşembe günü faizi 250 baz puan indirdi. Böylece politika faizi bir ayda yüzde 50'den yüzde 45'e geriledi.



Faiz adımları mevduat faizine yansıyor. Merkez Bankası verilerine göre 3 aylık mevduat hesaplarında faiz oranı ortalaması 20 Aralık'ta yüzde 59,44'tü. Söz konusu rakam, 17 Ocak'ta yüzde 54,98'e indi.



Hesaplama basit değil, bileşik faiz üzerinden yapılıyor. Bu nedenle faiz oranı, bankaların sunduğu mevduat faizinden daha yüksek...

