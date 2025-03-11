Mevduatta 12 trilyon lira var

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), toplam finansal varlıkların şubat sonu itibarıyla 35 trilyon 339 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını açıkladı.



Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 31,3 trilyon lira düzeyinde bulunuyor. Bunun 11,9 trilyon lirası mevduatta yer alıyor.



Döviz mevduatları 6,2 trilyon lira, yurtiçi yerleşiklerin sahip olduğu Devlet İç Borçlanma Senetleri de 6,2 trilyon lira büyüklüğe sahip...

Yerli yatırımcının hisse senetlerinde ise 3,5 trilyon lirası bulunuyor.