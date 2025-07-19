Meyve fiyatlarında rekor

Kirazın kilosu altı yüz lirayı buldu. Erikten, kayısıya, karpuzdan kavuna meyevenin kilosuna ödenen ücret üç haneli oldu.



Haziran ayında yaşanan artış, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine de rekorla girdi.



Meyve fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 200'ü geçen enflasyon, tarım ürünlerinde bugüne dek kaydedilen en yüksek artış oranı oldu.



GENEL ARTIŞ ORANI YÜZDE 50

Meyve fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenense kiraz oldu.



TÜİK kayıtlarına göre tarım ürünleri ve hayvansal gıda fiyatlarındaki genel artış oranı geçen yıla göre yüzde 50.



Uzmanlara göre özellikle meyve fiyatlarında artışın arkasında iklim krizinin sonuçları var.



Meyve fiyatlarındaki yüksek seyrin gelecek yıla kadar sürmesi bekleniyor.



ZİRAİ DON VE KURAKLIK

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, meyvedeki rekor fiyat artışında kuraklık ve özellikle zirai donu işaret etti.



2025'in bu bakımdan olağanüstü bir yıl olduğunu ifade eden Yıldırım şöyle devam etti: "Kayısı Türkiye'nin dünyada birinci sırada olduğu bir ürün. Kiraz dünyada birinci olduğumuz bir ürün. Ama bırakın ihraç etmeyi bazı çiftçiler 'bizim evde yiyecek ürünümüz bile olmadı.' diyor.



AMBALAJLI ÜRÜNLERDE DE FİYATLAR ARTABİLİR



Meyve üretimindeki düşüş, meyve kullanılarak yapılan ambalajlı gıda fiyatlarını da yukarıya çekebilir, ihracat rakamlarını olumsuz etkileyebilir.



Ali Ekber Yıldırım bu konuya ilişkin de şunları söyledi: "Türkiye özellikle kuru meyvelerde, kayısıda üzümde, incirde bir çok üründe birinci sırada.

Dolayısıyla sadece bizi değil dünya piyasalarını da etkiler. Meyve suyu gibi yan ürünler hepsi olumsuz etkilenecek."