Meyve-sebzede sağanak yağış riski

Meyve-sebzede sağanak endişesi yaşanıyor.

Bu sene bahar yağışları tarla ve bahçelere can suyu oldu. Rekolte beklentileri artarken fiyat tahminleri düştü.

Öte yandan son günlerde bazı illerde görülen yoğun sağanak yeni bir risk doğurdu.

SAĞANAK YAĞIŞ ZARAR VERİYOR

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, sağanak yağmurların meyve gruplarına zarar vermeye başladığını dile getirdi.



Yaz ile özdeşleşen meyvelerden biri karpuz... Şu an karpuzun kilosu yaklaşık 10 lira iken fiyatın gelecek hafta yeni hasatlarla birlikte düşmesi bekleniyor.



Karpuzda hasat Ağustos ayı sonuna kadar sürüyor..