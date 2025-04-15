Meyveler dalında yandı: Rekolte düşüşü fiyata yansıyacak

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, "O kadar çok üründe zarar oldu ki saymakla bitmez. Tabii, bu kadar zararın sonucunda üretimde ciddi bir düşüş bekleniyor." dedi.



Üretimin düşmesinin fiyatlarda artış olacağı anlamına geldiğini dile getiren Yıldırım, "Sadece çiftçi değil tüketici de bundan ciddi anlamda etkilenecek." diye konuştu.