Meyveler dalında yandı: Rekolte düşüşü fiyata yansıyacak
36 ili zirai don vurdu. Bu nedenle ürün rekoltelerinde ciddi bir düşüş yaşanması bekleniyor. Bunun da fiyata yansıyacağı dile getiriliyor.
Türkiye'nin 36 ilini zirai don vurdu.
Bazı illerde sıcaklık gece eksi 10 derecenin altına düştü.
Rekolte düşüşünün gelecek dönemde market ve pazara yansıması bekleniyor. Özellikle meyve fiyatında ciddi yükselişler olabileceği dile getiriliyor.
Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, "O kadar çok üründe zarar oldu ki saymakla bitmez. Tabii, bu kadar zararın sonucunda üretimde ciddi bir düşüş bekleniyor." dedi.
Üretimin düşmesinin fiyatlarda artış olacağı anlamına geldiğini dile getiren Yıldırım, "Sadece çiftçi değil tüketici de bundan ciddi anlamda etkilenecek." diye konuştu.
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