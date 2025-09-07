Mezgit ve istavrit tezgahları süslüyor

Trabzon'da hafta sonu tezgahları süsleyen mezgitin kilogramı 150, istavritin ise 100 liradan satılıyor.



Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında istavrit ve mezgitin yanı sıra barbun, levrek, somon, çipura, kefal, çinakop, palamut ve hamsi satışa sunuluyor.



Balıkçı Ahmet Çoğalmış, AA muhabirine, sezonun ilk haftasının hareketli geçtiğini söyledi.



İlerleyen zamanlarda ürün çeşitliliği ve miktarının artacağını dile getiren Çoğalmış, "Genelde tüm balıklar az da olsa çıkıyor. 150 lira mezgit, 100 lira istavrit, 250 lira hamsi, somon 250 liradan 200 liraya düştü. Levrek 450 liradan 400'e düştü. Şu an tek beklentimiz hamsi. Göstergelere göre de bu sene hamsi bol olacak." dedi.



İbrahim Usta da sezon hareketliliğinden memnun olduklarına işaret ederek, Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsinin 3 gündür tezgahlarda yerini almaya başladığını belirtti.



Fiyatların geçen yıl ile aynı olduğunu ifade eden Usta, "İstavrit geçen sene de 100 liraydı, bu sene de 100 lira. Hamsinin fiyatı da yavaş yavaş düşer. Hamsi bolluğu olacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Vatandaşlardan Asiye Kadı da fiyatların uygun olduğuna dikkati çekerek, balık tüketimine önem verdiklerini kaydetti.