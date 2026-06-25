Micron'dan tarihi sıçrama: Meta'yı geride bıraktı

Şirket hisseleri perşembe günü yüzde 18,4 yükselerek 1.236 dolara çıktı. Böylece Micron'un piyasa değeri yaklaşık 1,398 trilyon dolara ulaşırken, Meta 'nın piyasa değeri 1,392 trilyon dolar, Tesla 'nınki ise yaklaşık 1,4 trilyon dolar seviyesindeydi.

Micron'un çarşamba günü açıkladığı dördüncü çeyrek gelir ve kar tahminleri, hisselerdeki son dönemde yaşanan düşüşü tersine çevirdi. Şirket ayrıca müşterilerinin bellek çipi tedarikini güvence altına almak için 22 milyar dolarlık sipariş taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

Micron, 26 Mayıs'ta 1 trilyon dolar piyasa değerini aşmıştı. Güney Koreli Samsung Electronics'in de bu kulübe katılmasıyla birlikte bellek çipi üreticileri, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının hız kazanması sayesinde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği şirketler arasında yer alıyor.

MİCRON NEDEN YÜKSELİYOR?

Micron Technology, ABD merkezli dünyanın en büyük bellek çipi üreticilerinden biri. Şirket, akıllı telefonlardan kişisel bilgisayarlara, veri merkezlerinden otomobillere kadar çok sayıda cihazda kullanılan DRAM ve NAND flash bellek çiplerini üretiyor. Yapay zeka çağında ise özellikle Nvidia'nın grafik işlemcileriyle (GPU) birlikte kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çipleri, sektörün en stratejik ürünleri haline geldi.

2022 ve 2023'te akıllı telefon ve bilgisayar satışlarındaki düşüş nedeniyle bellek çipi sektörü ciddi bir arz fazlası yaşamış, fiyatlar sert gerilemişti. Micron da bu dönemde üretimini azaltmak ve maliyetleri kısmak zorunda kalmıştı.

Ancak 2024'ten itibaren tablo tersine döndü. OpenAI, Google, Microsoft, Meta ve Amazon gibi teknoloji devlerinin milyarlarca dolarlık yapay zeka veri merkezi yatırımları, yüksek performanslı bellek çiplerine olan talebi hızla artırdı. Özellikle yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için kullanılan sunucularda çok büyük miktarda yüksek hızlı belleğe ihtiyaç duyuluyor.

Bu talep patlaması, bellek çipi fiyatlarını yeniden yükseltirken Micron, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi üreticilerin sipariş defterlerini de doldurdu. Micron'un son açıkladığı 22 milyar dolarlık sipariş taahhüdü, müşterilerin gelecekte yaşanabilecek arz sıkışıklığına karşı şimdiden kapasite ayırmaya başladığını gösteriyor.

Uzmanlar, yapay zeka yatırımlarının önümüzdeki birkaç yıl boyunca sürmesi halinde bellek çipi üreticilerinin gelir ve karlılıklarının güçlü kalmaya devam edebileceğini değerlendiriyor. Bu beklenti, Micron'un piyasa değerinin hızla yükselmesinde en önemli etkenlerden biri olarak görülüyor.