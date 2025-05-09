Microsoft çalışanlarına DeepSeek'i yasakladı

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, çalışanlarına Çin merkezli yapay zeka uygulaması DeepSeek’i kullanmayı yasakladı.



ABD Senatosu’nda konuşan şirket başkanı Brad Smith, hem mobil hem de masaüstü cihazlar için sunulan uygulamanın şirkette kullanılmasına kesinlikle izin verilmediğini söyledi.

Son dönemde yapay zeka alanında adını duyuran DeepSeek ciddi veri güvenliği riskleriyle sık sık gündeme geliyor. Microsoft’a göre bu riskler arasında en dikkat çeken unsur, verilerin Çin’deki sunucularda saklanması ve bu verilerin Çin yasalarına tabi olması.



DEEPSEEK NEDİR?



Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.



Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.