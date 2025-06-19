Microsoft işten çıkarma yapacak

Bloomberg News'in bildirdiğine göre, Microsoft, özellikle satış biriminde olmak üzere çalışan sayısını binlerce kişi azaltmayı planlıyor. Haberde, teknoloji devinin yapay zekaya yapılan yatırımlar arttıkça istihdam sayısında ayarlamalar yaptığı belirtildi. Bu son işten çıkarmalar, Microsoft'un yaklaşık 6 bin çalışanı etkileyen önceki Mayıs ayındaki işten çıkarma turunu takip ediyor.



İşten çıkarmaların, teknoloji devinin mali yılının sona ermesinin ardından gelecek ayın başlarında duyurulması bekleniyor. Microsoft'un geçen yıl Haziran ayı itibarıyla 228 bin çalışanı vardı.

