Microsoft temettü artışı yaptı

Microsoft Corp. Pazartesi günü yönetim kurulunun hisse başına 0,91 dolarlık çeyreklik temettü ödemesine karar verdiğini açıkladı. Bu, önceki çeyreğe kıyasla 0.10 dolar veya yüzde 10'luk bir artış anlamına geliyor. Temettü ödemesi, 20 Kasım 2025 tarihinde kayıtlı hissedarlara olmak üzere 11 Aralık 2025'te yapılacak.

