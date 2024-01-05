Microsoft, zirvedeki Apple'a yaklaşıyor

ABD'li teknoloji devleri arasında rekabet kızıştı. En değerli şirket Apple'ın değeri ile ikinci sırada bulunan Microsoft'un değeri arasındaki fark 2 yıldan fazla sürenin en düşük seviyesine geriledi.



Apple ile Microsoft arasındaki fark 100 milyon doların altına indi ve Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Microsoft'un 2,73 trilyon dolar değeri bulunurken, aynı dönemde Apple'ın değeri 2,83 trilyon dolar civarında seyretti.



Microsoft hisseleri, yüzde 60'a yakın yükselişle Apple'a göre geçen yılı daha güçlü tamamladı. Apple, aynı dönemde yüzde 48 artış kaydetmişti.



İki şirketin hisseleri de 2024 yılına negatif başladı. Apple'ın piyasa değeri bu hafta 170 milyar dolar azaldı.

Apple, Çinli şirketlerle rekabetinin yanı sıra tüketici harcamalarındaki makroekonomik baskılardan olumsuz etkilendi. Barclays ve Piper Sandler, şirketin notunu talep endişeleriyle düşürdü. Şirket dört çeyrek üst üste yıla gelir düşüşü yaşadı.



Yılın ilk haftasında Microsoft'un hisseleri yüzde 1,56 düşüş kaydederken, Apple'ın değer kaybı yüzde 3'e yaklaştı.