Microsoft'a personel yük oluyor... Yapay zekadan 500 milyon dolarlık fark

Bloomberg'in haberine göre, Microsoft'un (MSFT) baş ticari yetkilisi Judson Althoff bu hafta yaptığı bir sunumda yapay zeka araçlarının satış, müşteri hizmetleri ve yazılım mühendisliği alanlarında verimliliği artırdığını söyledi. Althoff, yapay zekanın o kadar faydalı olduğunu belirtti ki Microsoft geçen yıl sadece çağrı merkezinde 500 milyon dolardan fazla tasarruf sağladı.



Açıklamalar, Microsoft'un 9 binden fazla çalışanı işten çıkarmasından bir hafta sonra geldi; şirketin bu yılki üçüncü işten çıkarma turu, etkilenen toplam çalışan sayısını 15 bin civarında bir yere koydu.



Etkileyici maliyet tasarrufları raporlayan ve şimdiye kadarki en kârlı çeyreklerinden birini kaydeden bir şirkette çalışırken işlerini kaybeden çalışanlar için Althoff'un açıklamaları sağır bir tonda gelebilir.



Xbox Game Studios'un yapımcısı Matt Turnbull'un geçen hafta Microsoft'un Xbox'taki işten çıkarmaları nedeniyle “bunalmış” hisseden çalışanlara, iş kaybıyla birlikte gelen bilişsel yükü yönetmeye yardımcı olmak için ChatGPT ve Copilot gibi yapay zeka araçları aracılığıyla destek bulabileceklerini öneren ve artık silinmiş olan LinkedIn gönderisi durumu zaten karmaşık hale getirmişti.



Bu yıl işini kaybeden binlerce çalışanın yerini yapay zekanın alıp almadığı ya da işten çıkarmaların salgın sonrası doğru boyutlandırmayı temsil edip etmediği net değil. Açık olan şu ki, rekor kârlılık dönemindeki işgücü ayarlamaları, bazıları için acı veren zorlu bir dinamik yaratıyor.