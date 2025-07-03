Microsoft'tan büyük işten çıkarma

Microsoft yaptığı açıklamada yaklaşık 9 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi CNBC'ye yaptığı açıklamada, bu hamlenin farklı ekipler, coğrafyalar ve deneyim seviyelerindeki küresel işgücünün yüzde 4'ünden daha azını etkileyeceğini söyledi.



Microsoft sözcüsü bir e-postada “Dinamik bir pazarda başarı için şirketi ve ekipleri en iyi şekilde konumlandırmak için gerekli organizasyonel değişiklikleri uygulamaya devam ediyoruz” dedi.



Microsoft bu takvim yılı içinde çok sayıda işten çıkarma gerçekleştirdi. Ocak ayında, performansa dayalı olarak personel sayısının yüzde 1'inden daha azını işten çıkardı. 50 yıllık yazılım şirketi Mayıs ayında 6 binden fazla, Haziran ayında ise en az 300 kişiyi daha işten çıkardı. Haziran 2024 itibariyle 228 bin kişiyi istihdam ediyordu. 2023 yılında ise 10 bin kişiyi işten çıkarmıştı.



2014'TEN SONRA EN BÜYÜK İŞTEN ÇIKARMA



Microsoft'un belki de en büyük işten çıkarması 2014 yılında Nokia'nın cihaz ve hizmet birimini satın aldıktan sonra 18 bin kişiyi işten çıkarmasıyla gerçekleşmişti.