Microsoft'tan milyar dolarlık yapay zeka yatırımı

Salı günü Microsoft şirketinden gelen açıklamaya göre, ABD merkezli bulut ve yazılım devi, Fransız yapay zeka girişimi Mistral'in teknolojisinin dağıtımını da genişletecek bir anlaşma kapsamında, Mistral'in Avrupa 'daki bilgi işlem altyapısına milyarlarca dolar yatırım yapmayı kabul etti.

Anlaşmanın bir parçası olarak, Microsoft Azure müşterileri Mistral'in Fransa'daki veri merkezlerini kullanarak yazılım geliştirebilecekler; bu da Microsoft'a Avrupa'da daha fazla kapasite sağlayacak ve düzenlemeye tabi sektörlere ABD kontrolündeki altyapıya alternatif bir çözüm sunacak.

Mistral aynı zamanda, Medium 3.5 ve OCR 4 adlı yapay zeka modellerini Microsoft'un Foundry olarak bilinen uygulama geliştirme platformuna ekledi. Microsoft Copilot Studio da Medium 3.5'i bünyesine kattı.

Sonuç olarak, Azure Local aracılığıyla Microsoft hizmetlerine erişen bağımsız veri merkezlerine sahip işletmeler, müşterilere yapay zekayı kendi başlarına geliştirme lisansı veren Mistral'in "açık" modellerini çalıştırma seçeneğine sahip olacaklar.

Bu anlaşma, Avrupa'da ve başka bölgelerde ABD teknolojisine olan bağımlılığı azaltmaya yönelik artan ilginin altını çizerken, diğer ülkelere gelecekteki toplum ve ekonomilerinde daha fazla söz sahibi olabilme imkanı sunuyor. Ayrıca Microsoft'un açık kaynaklı modellere yönelik artan talebi karşılamasına da yardımcı olabilir.

Yapay zeka egemenliğine yönelik baskı yıllar öncesine dayanıyor olsa da, ABD'nin geçen ay San Francisco merkezli Anthropic şirketinin iki gelişmiş modeline yabancı ülkelerin erişimini durdurma kararı, Avrupa'da teknoloji bağımsızlığını daha acil bir mesele haline getirdi.

Reuters'a verdikleri ortak röportajda Microsoft Başkanı Brad Smith ve Mistral CEO'su Arthur Mensch, ortaklığın ABD yazılımlarına ve güvenlik özelliklerine erişim izni verirken bu tür bir bağımsızlığı sağlamayı amaçladıklarını açıkladı.

Smith, "Mistral'in modellerini Azure Local'a ve Mistral'in işlem gücüne yerleştirerek, Amerikan ve Avrupa teknolojisini bir araya getirebilir ve bunu sürekli ve güvenli erişim sağlayan bir şekilde yapabiliriz" dedi.

AVRUPA YAPAY ZEKÂ YARIŞINDA KALMAYA KARARLI

Mistral'in bir diğer yatırımcısı olan Nvidia'nın çipleri, küresel yapay zeka patlamasında ve Mistral'in veri merkezi kurulumunda kilit rol oynasa da; çiplerin Amerikan tasarımı olduğu gerçeği, Avrupa'yı ABD teknolojisinden bağımsızlaştırmanın oldukça zor bir görev olacağını vurguluyor.

Smith, Salı günü açıklanan anlaşmanın girişimde herhangi bir yeni finansal hisse içermediğini söyledi ve Mensch, Bloomberg News'un haberine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Mistral'in 20 milyar Euro tutarında bir değerleme üzerinden yaklaşık 3 milyar euro (3,4 milyar dolar) tutarında fon toplamak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Paris merkezli laboratuvar, Avrupa'nın yapay zeka alanındaki en büyük umutlarından biri haline geldi. Şimdiye kadar finansal hizmetler ile savunma satışlarını hedefleyen ve Fransa silahlı kuvvetlerinden iş alan firmanın değerlemesi, Anthropic gibi ABD'li rakiplerinin yanında oldukça küçük kalıyor.

Yine de Mensch, bu anlaşmanın Microsoft ve Mistral'in Avrupa'daki altyapı tarafındaki açığı kapatmak için birlikte nasıl çalıştıklarını gösterdiğini belirtti.

Mistral, 2030 yılına kadar 1 gigawatt işlem gücü hedeflerken Mensch'in ayrıntılarını vermeyi reddettiği Microsoft anlaşması, bu stratejiyi doğruluyor.

Şirketlerin ortak bir pazara giriş planı üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Smith, "Bu, şirketlerimizin her ikisinin de işlerini büyütmesine kesinlikle yardımcı olacak," diye ekledi.