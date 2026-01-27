Migros 7 bin 875 kişiyi bir günde işe aldı

Migros, son yıllarda yapılan depo yatırımları ile büyüyen dağıtım merkezleri operasyonlarını ana faaliyetleriyle uçtan uca entegre edebilmek için, Türkiye genelinde taşeron firmalarca yönetilmekte olan 43

dağıtım merkezindeki çalışanları bünyesine kattı. Bu suretle, dağıtım merkezlerinde görev yapan 7 bin 875 çalışan Migros kadrosuna geçerek, kazanılmış haklarının yanı sıra, Migros’ta 54 yıldan beri uygulanan toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendikal haklardan da faydalanabilecek.



PİYASA DEĞERİ 112,8 MİLYAR LİRA

Migros'un piyasa değeri 112,8 milyar lira seviyesinde bulunuyor. MH Perakendecilik şirketin yüzde 49,18'ine sahipken geri kalan kısmı halka açık durumda.

181 milyon 54 bin 233 lira sermayesi bulunan Migros'ta kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon lira seviyesinde.

Anadolu Grubu'na bağlı olan Migros'un yönetim kurulu başkanlığı görevini Kamilhan Süleyman Yazıcı sürdürüyor.