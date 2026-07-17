Milisaniye savaşı başlıyor. Trump kendi mesajlarını parayla satacak
17.07.2026 07:57
Truth Social gönderilerine anlık erişimini sağlayacak yeni sistem önümüzdeki ay başlıyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın tek bir paylaşımıyla milyarlarca doların yön değiştirdiği piyasalarda yeni bir dönem başlıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın medya şirketi, yatırımcılara paylaşımlarına hızlı erişim sağlayacak.
Trump'ın medya şirketi, yatırımcıların ve traderların, sosyal medya platformunun "en yüksek sıralamalı" hesaplarından gelen Truth Social gönderilerine gerçek zamanlı erişim için ödeme yapmalarını istiyor.
Trump Media & Technology Group Corp.'un yaptığı açıklamaya göre, veri akışı, bilgiye hızlı erişime ihtiyaç duyan yüksek frekanslı ve algoritmik işlem firmaları gibi kuruluşlar için tasarlandı ve önümüzdeki ay kullanıma sunulacak.
TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLUYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın her açıklaması piyasalar üzerinde etkili oluyor. Altın, dolar, borsa, kripto para, tahvil faizleri gibi birçok yatırım aracında Trump'ın açıklamaları anlık tepkilere neden oluyor.