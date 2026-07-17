Milisaniye savaşı başlıyor. Trump kendi mesajlarını parayla satacak

ABD Başkanı Donald Trump 'ın medya şirketi, yatırımcılara paylaşımlarına hızlı erişim sağlayacak.

Trump'ın medya şirketi, yatırımcıların ve traderların, sosyal medya platformunun "en yüksek sıralamalı" hesaplarından gelen Truth Social gönderilerine gerçek zamanlı erişim için ödeme yapmalarını istiyor.

Trump Media & Technology Group Corp.'un yaptığı açıklamaya göre, veri akışı, bilgiye hızlı erişime ihtiyaç duyan yüksek frekanslı ve algoritmik işlem firmaları gibi kuruluşlar için tasarlandı ve önümüzdeki ay kullanıma sunulacak.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLUYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın her açıklaması piyasalar üzerinde etkili oluyor. Altın, dolar, borsa, kripto para, tahvil faizleri gibi birçok yatırım aracında Trump'ın açıklamaları anlık tepkilere neden oluyor.